Эксперты назвали плюсы и минусы единой платежки за услуги ЖКХ

Единая платежка ЖКХ. Правительство готово поддержать Подробнее

Благодаря единой платежке ЖКХ россиянам будет проще оценивать свои расходы, а властям — держать под контролем тарифы. Этот документ будет включать коммунальные услуги, затраты на управление, содержание и текущий ремонт дома, а также взносы за капремонт, вывоз мусора и ресурсы.

Эксперты рассказали, что при оплате разных платежек и россияне, и управляющие компании допускают ошибки. Предположительно при появлении единой платежки дисциплина плательщика должна возрасти.

Юрист национальной юридической службы «Амулекс» Василий Ярошенко отметил, что законопроект необходимо внимательно проработать, чтобы не допустить юридических лазеек, когда получателю услуг будут приходить несколько платежек, хотя должна быть одна.

В свою очередь, члены кабмина не одобрили модель «расчетного центра» в проекте закона, сообщил сайт «Царьград». Праламентарии отметили, что такие центры займутся формированием платежек в регионах и выставлением ЕПД жителям страны. Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева объяснила, что на сегодняшний день платежки могут выставлять сами управляющие компании, поставщики ресурсов, банки или специальные операторы счетов. По ее словам, такая система обеспечивает принцип государственной политики по развитию конкуренции в сфере ЖКХ. А новая модель расчетного центра не соответствует указанным принципам, потому что ограничивается выбор поставщиков и управляющих компаний.

По мнению специалистов, если эти нюансы исправят, то инициатива упросит жизнь плательщиков. В таком случае расчетные центры смогут предоставлять услуги россиянам.