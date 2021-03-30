Эксперты назвали пять распространенных ошибок автомобилистов

Сезонное обслуживание машин включает в себя не только подготовку к зиме, но и к лету. Эксперты назвали самые распространенные ошибки автомобилистов при обслуживании машины весной.

Владельцам машин после зимы следует проверить клеммы на аккумуляторной батарее, написал автор портала «Автовзгляд». При необходимости, их можно зачистить мелкой наждачной бумагой, так как за зиму они могли окислиться из-за противогололедных реагентов. Если этого не сделать, то летом водитель может столкнуться с проблемами при пуске двигателя или при заряде аккумулятора из-за ухудшения электрического контакта.

Из-за реагентов за зиму мог повредиться и генератор. Окислившиеся клеммы генератора могут привести к отказу всех электроприборов. Чтобы не столкнуться с такими последствиями, необходимо зачистить клеммы.

Автор статьи советует владельцам автомобилей проверить уровень хладагентов в кондиционере. Если за зиму его заметная часть улетучилась, то это приведет к поломке всей климатической системы.

Водителю весной стоит проверить состояние воздушного фильтра, который мог забиться за время зимних месяцев, а также радиатора охлаждения мотора.