Эксперты назвали любимые школьные блюда россиян

Эксперты провели исследование и выяснили, что именно бывшие школьники любили есть. На первом месте находится творожная запеканка. На втором — макароны с сосисками, на третьем — гуляш с гречкой.

Из напитков опрошенные больше всего полюбились компот, какао и кисель.

Вспоминая о еде из буфета, люди чаще всего говорили о пирожках с яблоком, с капустой и с картошкой, а также о сосиске в тесте и ватрушке с творогом.

78% россиян любили еду в школьных столовых, а 38% респондентов теперь готовят любимые школьные блюда даже дома. Более половины опрошенных (69%) отметили, что скучают по вкусу школьной еды.

Из опроса стало ясно, что большая часть респондентов с ностальгией вспоминают вкус школьных блюд и были бы рады вновь попробовать еду из столовой или буфета.

Всего в онлайн-опросе приняли участие более 1000 интернет-пользователей старше 18 лет.