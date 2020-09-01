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    01 сентября 2020, 14:48

    Эксперты назвали любимые школьные блюда россиян

    Анастасия Кременчугская

    Большинство взрослых россиян признались, что им нравились блюда из школьной столовой. Респонденты назвали свою самую любимую еду школьных времен. Об этом сообщило RNS.
    Эксперты назвали любимые школьные блюда россиян

    Эксперты провели исследование и выяснили, что именно бывшие школьники любили есть. На первом месте находится творожная запеканка. На втором — макароны с сосисками, на третьем — гуляш с гречкой.

    Из напитков опрошенные больше всего полюбились компот, какао и кисель.

    Вспоминая о еде из буфета, люди чаще всего говорили о пирожках с яблоком, с капустой и с картошкой, а также о сосиске в тесте и ватрушке с творогом.

    78% россиян любили еду в школьных столовых, а 38% респондентов теперь готовят любимые школьные блюда даже дома. Более половины опрошенных (69%) отметили, что скучают по вкусу школьной еды.

    Из опроса стало ясно, что большая часть респондентов с ностальгией вспоминают вкус школьных блюд и были бы рады вновь попробовать еду из столовой или буфета.

    Всего в онлайн-опросе приняли участие более 1000 интернет-пользователей старше 18 лет.

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