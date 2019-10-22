Эксперты назвали город самых хвастливых россиян

Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, отмечает, что чаще всего хвастаются те, кто не уверен в себе и ищет одобрения окружающих. По его словам, многие успехи, которыми обычно хвалятся, мнимые. Люди любят хвастать своим материальным положением, покупками, социальным статусом или знакомством с известными или влиятельными людьми.

Исследование проводилось по методу личных интервью местных жителей 25 городов России. Общая выборка составила 3000 респондентов. Им необходимо было ответить на ряд вопросов, которые помогают определить уровень хвастовства. Эксперты задавали всего четыре вопроса: вы часто делитесь своими успехами и достижениями с другими людьми? Вам приятно рассказывать другим о своих достижениях, даже если этим людям они не доступны? Вы любите подчеркивать при общении с другими людьми свои заслуги, успехи и достижения? Вы можете назвать себя хвастливым человеком?

По результатам опроса стало ясно, что сочинцы наиболее хвастливы. На втором месте оказались челябинцы, на третьем — краснодарцы. Также в топ-10 городов с хвастливыми жителями вошли Махачкала, Казань, Саратов, Ростов-на-Дону, Иваново, Москва и Самара.

Последние строчки в рейтинге занимают уральские и сибирские города — Пермь, Новосибирск и Омск.

Только 1% респондентов, попавших в выборку, назвали себя хвастливыми.