Эксперты назвали документы, которые чаще всего подделывают в России

По информации ФНП, в крупных городах фальшивые доверенности составляют 55-65% подделок, которые определяют нотариусы. В их число входят и доверенности, касающиеся недвижимости.

От 15% до 20% от общего количества подделок занимают переводы с подписью переводчика, которую засвидетельствовал нотариус. Часто это могут быть документы об образовании, переводы паспортов с искаженными данными.

Чуть меньше, от 10% до 15%, подделок оказываются завещаниями, договорами купли-продажи и прочими документами.

«Благодаря созданию электронного нотариата, когда все действия нотариусов стали регистрироваться в Единой информационной системе (ЕИС), стало возможным оперативно проверять предоставляемые им документы. Более того, так как ЕИС нотариата подключена к системе межведомственного электронного взаимодействия, государственные и муниципальные органы также могут оперативно проверить подлинность предоставленных им нотариальных актов, направив электронный запрос», — пояснила председатель комиссии ФНП по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Наталья Дрожжина.

МВД России заявляет, что уменьшается количество зафиксированных преступлений, связанных с фальшивыми документами.

С января по сентябрь текущего года по факту подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков зарегистрировали 474 преступления, что оказалось на 17,4% меньше, чем прошлогодний показатель за тот же период.