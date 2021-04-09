Эксперты назвали безопасный способ защиты от хакерской атаки

Эксперты обсудили с Daily Storm сообщение о том, что в мае россиян ожидает массовая атака хакеров, которые попытаются перехватить SMS для авторизации в банковских приложениях.

Специалист по кибербезопасности «Ростелеком-Солар» Олег Седов заметил, что доступ к коммутатору не обеспечит злоумышленникам всей информации, необходимой для взлома.

«Двухфакторная аутентификация, о которой идет речь, основывается как раз на наличии разных каналов связи. То есть если вы отправляете логин и пароль со своего компьютера, а разовый код получаете на телефоне — то вы уже более защищены», — обратил внимание Седов.

Хакер Сергей Вакулин предупредил, что двухфакторная аутентификация через СМС является не самым лучшим способом защиты.

«СМС можно перехватить, если на телефоне есть трояны, вирусы и так далее, которые позволяют доступ к этим сообщениям. Более безопасный способ — приложения для генерации кода, например, Google Authenticator», — посоветовал собеседник издания.