Эксперты нашли в трети образцах обезжиренного творога кишечную палочку

Роскачество нашло кишечную палочку в трети образцах обезжиренного творога. Эксперты проводили исследование продукции с жирностью до 1,8%.

«Экспертиза показала, что треть исследованной продукции с нарушениями по безопасности: найдены бактерии кишечной палочки и зафиксированы превышения норм по дрожжам в твороге. Кроме того, обнаружен товар с признаками фальсификации: производитель заменил животный жир растительным», — сообщили в Роскачестве.

Эксперты исследовали образцы 18 федеральных и региональных производителей России и две торговые марки из Белоруссии. Обезжиренный творог проверили по 113 показателям, включая наличие антибиотиков, пестицидов, белков немолочного происхождения, массовую долю жира.

В продукции «Балтком», «Благода», «Вологжанка», «Коровка из Кореновки», «Савушкин», «Экомилк» обнаружили бактерии кишечной палочки, в 14 образцах торговых марок были значительно превышены нормы количества дрожжей.

«Причин нарушений может быть несколько: низкое качество поступающего на производство сырья, нарушение санитарного состояния производства, несоблюдение условий транспортировки, хранения или реализации продукции. Одна из основных причин порчи творога — хранение на прилавке без соблюдения температурного режима», — рассказали эксперты Роскачества.

По результатам исследования ни одна торговая марка не получила знак качества.