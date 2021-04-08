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    08 апреля 2021, 08:58

    Эксперты нашли в трети образцах обезжиренного творога кишечную палочку

    Екатерина Шамина

    Роскачество нашло кишечную палочку в трети образцах обезжиренного творога. Эксперты проводили исследование продукции с жирностью до 1,8%.

    Эксперты нашли в трети образцах обезжиренного творога кишечную палочку

    «Экспертиза показала, что треть исследованной продукции с нарушениями по безопасности: найдены бактерии кишечной палочки и зафиксированы превышения норм по дрожжам в твороге. Кроме того, обнаружен товар с признаками фальсификации: производитель заменил животный жир растительным», — сообщили в Роскачестве.

    Эксперты исследовали образцы 18 федеральных и региональных производителей России и две торговые марки из Белоруссии. Обезжиренный творог проверили по 113 показателям, включая наличие антибиотиков, пестицидов, белков немолочного происхождения, массовую долю жира.

    В продукции «Балтком», «Благода», «Вологжанка», «Коровка из Кореновки», «Савушкин», «Экомилк» обнаружили бактерии кишечной палочки, в 14 образцах торговых марок были значительно превышены нормы количества дрожжей.

    «Причин нарушений может быть несколько: низкое качество поступающего на производство сырья, нарушение санитарного состояния производства, несоблюдение условий транспортировки, хранения или реализации продукции. Одна из основных причин порчи творога — хранение на прилавке без соблюдения температурного режима», — рассказали эксперты Роскачества.

    По результатам исследования ни одна торговая марка не получила знак качества.