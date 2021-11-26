Эксперты нашли самые необычные вакансии ноября

В российских городах работодатели предлагают самые нестандартные виды работ, за которые они готовы платить немалые деньги. Самые необычные вакансии ноября на основе данных онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru подготовили журналисты «Ридуса».

Например, в Москве можно найти сразу две необычные вакансии, связанные с тестированием беспилотных автомобилей. Яндекс предлагает работу водителем беспилотного автомобиля, а SberAutoTech ищет инженера по тестированию беспилотных транспортных средств.

В то же время в Тюмени разыскивают профессионального тусовщика в караоке-клуб. Сотруднику предстоит работать четыре часа за зарплату в 20 тысяч рублей. Сколько смен в месяц — не указывается.

Работодатели Новосибирска ищут охотника за приведениями. В обязанность кандидата входит помощь в распознавании определенных видов привидений. Сотрудник должен иметь опыт работы в оккультизме и навыки парапсихологии. А платить ему обещают от 40 000 до 150 000 рублей.

В Екатеринбурге на зарплату от 25 000 до 70 000 тысяч ищут наставника-обнимателя, который будет не менее 60 раз в день обнимать воспитанников клуба. В Барнауле готовы предоставить работу по вакансии «просто полезный человек». Платить обещают до 150 тысяч рублей в месяц.

В Новосибирске разыскивается менеджер по продаже новогодних писем, а в Ростове-на-Дону — управляющий елочным рынком.

В Красноярске раньше всего появилась вакансия сотрудника по проверке QR-кодов в торгово-развлекательных центрах. На эту должность рассматривают только вакцинированных кандидатов и обещают платить тысячу рублей за полную 12-часовую смену.