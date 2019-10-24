Эксперты нашли регионы с самыми дешевыми иномарками в России

По данным Росстата, в Краснодарском крае можно приобрести новый легковой автомобиль иностранной марки дешевле всего — в среднем 740,7 тысячи рублей. Второе место заняла Карачаево-Черкесия — 759,4 тысячи рублей, а третье — Адыгея, где такая машина обойдется в 776,4 тысячи рублей. В пятерку лидеров вошли Белгородская область (776,8 тысячи рублей) и Республика Крым (790,4 тысячи рублей).

По информации издания, в исследование также принимали участие собранные на территории России автомобили.

Дороже всего машины стоят в Камчатском крае (1,66 миллиона рублей) и Сахалинской области (1,46 миллиона рублей)

Дилеры в регионах России продают автомобили разных ценовых сегментов. Это в свою очередь влияет на их среднюю стоимость, сообщает News.ru со ссылкой на автоэксперта Романа Гуляева.

«Если покупают массово недорогие автомобили, то и цена будет невысокой. А если как в Якутии, где дилеры продают только дорогие автомобили, то и цена будет высокой», — заметил Гуляев.

По его словам, водители нередко берут машину не в своем регионе. Так, они получают значительную скидку. Например, если Урале заказать дорогой московский BMW, то можно уменьшить его цену на 200 тысяч рублей.

Аналитическое агентство «Автостат» отметило, что в первом полугодии в России чаще покупали KIA Rio (47,4 тысячи единиц), затем Hyundai Creta (34,6 тысячи единиц) и Hyndai Solaris (30,7 тысячи).