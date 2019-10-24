Эксперты нашли причину выпадения волос

Согласно результатам исследования, переработка влияет на состояние волос. Эксперты выяснили, что мужчины, которые тратят на работу более 52 часов в неделю, подвергаются облысению в два раза чаще остальных.

По словам исследователей, стандартно работа занимает 40 часов в неделю, однако часто сотрудники остаются в офисе дольше и увеличивают рабочее время. Из-за переработок возникает стресс, который может провоцировать гормональные изменения в коже головы.

Специалисты отметили, что изменения гормонального баланса замедляют рост волосяных фолликулов. Более того, напряженный организм может самостоятельно неблагоприятно воздействовать на волосяной покров.

Первые симптомы облысения появляются у мужчин в возрасте 20-30 лет, поэтому эксперты рекомендуют им внимательно следить за количеством рабочих часов.

Исследование проводилось на основе показателей 13 тысяч мужчин от 20 до 59 лет, живущих в Южной Корее. В нем также проверили влияние курение, уровня дохода и военного положения на состояние волос.