  • Эксперты нашли причину выпадения волос

    24 октября 2019, 14:18

    Ольга Ситникова

    Специалисты из Южной Кореи провели исследование и обнаружили новую причину мужского облысения, сообщили Nation News со ссылкой на издание Ladbible.

    Согласно результатам исследования, переработка влияет на состояние волос. Эксперты выяснили, что мужчины, которые тратят на работу более 52 часов в неделю, подвергаются облысению в два раза чаще остальных.

    По словам исследователей, стандартно работа занимает 40 часов в неделю, однако часто сотрудники остаются в офисе дольше и увеличивают рабочее время. Из-за переработок возникает стресс, который может провоцировать гормональные изменения в коже головы.

    Специалисты отметили, что изменения гормонального баланса замедляют рост волосяных фолликулов. Более того, напряженный организм может самостоятельно неблагоприятно воздействовать на волосяной покров.

    Первые симптомы облысения появляются у мужчин в возрасте 20-30 лет, поэтому эксперты рекомендуют им внимательно следить за количеством рабочих часов.

    Исследование проводилось на основе показателей 13 тысяч мужчин от 20 до 59 лет, живущих в Южной Корее. В нем также проверили влияние курение, уровня дохода и военного положения на состояние волос.