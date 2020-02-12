    12 февраля 2020, 14:04

    Эксперты нашли города России со множеством романтических отелей

    Ольга Ситникова

    Сотрудники онлайн-сервиса для организации путешествий изучили романтические отели в российских городах. По результатам исследования они определили самые романтичные города страны. Об этом сообщи сайт Myrussia.life.

    Специалисты сервиса обнаружили, что больше всего отелей с романтической атмосферой в Санкт-Петербурге, Москве и Суздале. По их словам, в таких местах обычно есть и дополнительные услуги. Например, помимо стандартного набора — санузел, телевизор, кондиционер — там предлагают завтрак или опции для пар.

    «В подобных отелях можно заказать шампанское и ужин в номер, предлагают спа-услуги для пар, а также есть специальные номера для молодоженов, например, роскошные люксы с гидромассажной ванной и прекрасным видом на город», — пояснили эксперты.

    Они уточнили, что романтический отель — отличный вариант для выходных вдвоем или медового месяца. Специалисты отметили, что в курортных городах Краснодарского края тоже есть большое число отелей для влюбленных пар.