Общество 05 сентября 2023, 18:59 Эксперты Mimimoda назвали стиль old money главным трендом школьной моды в этом году

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Стиль old money, который отличает аристократичность и сдержанность, стал главным трендом в школьной моде в 2023 году. Об этом рассказали эксперты сети магазинов одежды для детей Mimimoda в беседе с «Газетой.ru».

Такая одежда одежда напоминает форму учеников элитных школ. Среди школьников востребованы блейзеры и кардиганы с эмблемами, твидовые пиджаки и платья в клетку. Также сдержанно и благородно выглядит форма серого цвета.

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Как сообщил сайт kp.ru, среди учениц актуальны рубашки с отложными воротниками и рукавами-буфами, а среди учеников — поло.