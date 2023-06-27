Общество 27 июня 2023, 11:49 Эксперты компании «Метриум» дали советы, как правильно застраховать квартиру Эксперты компании «Метриум»: важно выбрать правильную компанию и грамотно оформить договор

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При желании застраховать квартиру, в первую очередь, важно правильно выбрать компанию и грамотно составить договор. Об этом сообщили эксперты компании «Метриум».

Специалисты рекомендуют проверить наличие у страховщика лицензии от Центробанка. А чтобы проверить правильность договора, можно привлечь знакомого юриста, написали «Дни.ру».

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Если у вас произошел страховой случай после подписания договора, нужно немедленно сообщить об этом страховщику, иначе можно потерять право на компенсацию.