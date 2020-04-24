Эксперты: карантин приведет к обострению внутрисемейных отношений

Акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе заметил, что многим парам тяжело находиться вместе в ограниченном пространстве. Заключая брак, они не были готовы к тому, что им придется находиться в квартире так долго.

«Соответственно, карантин приведет к обострению внутрисемейных отношений. В Китае, к примеру, после самоизоляции выросло число расторжений браков. Я не думаю, что России удастся этого избежать», — предположил Борис Лордкипанидзе.

Он заметил, что с увеличением количества разводов повысится и число матерей-одиночек.

В свою очередь клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников обратил внимание на то, что во время самоизоляции беременные женщины подвержены стрессу гораздо больше, нежели остальные.

«Это может приводить к различного рода негативным реакциям организма, так как у большинства болезней есть психосоматическая основа», — уточнил собеседник издания.

По его словам, из-за стресса беременные зачастую сталкиваются с зудом и высыпаниями на теле.