Эксперты из Университета Копенгагена заявили, что мировое производство шуб существенно снизится

Ученые из Университета Копенгагена в исследовании «О мировой розничной стоимости меха» рассказали, что в 2022 году производство норковых шуб существенно снизится. Цены на них уже приготовились к взлету. Об этом написал NEWS.ru.

По словам автора исследования, старшего советника департамента экономики пищевых ресурсов и продуктов Университета Копенгагена Хенинга Отте Хансена, на меховой сектор значительное влияние оказала пандемия коронавируса.

Если в 2020 году в мире было произведено 27 миллионов шкурок датской норки, то в 2021 году — 0%. С 2022 года в Дании ввели мораторий на разведение норок.

«Да, 12 миллионов датских норок были ликвидированы в 2020 году — и ни одной датской норки, по крайней мере до 2022 года, не появится на рынке, поэтому мировое предложение сократилось, и в краткосрочной перспективе оно не восстановится. Мировые запасы теперь также стали меньше, чем несколько лет назад», — сообщил Хансен.

По словам эксперта, рынок уже отреагировал на увеличение цен на шкурки норки. В ближайшее время они останутся на более высоком уровне, потому что предложение уменьшилось, а запасы довольно низкие.

Как рассказал директор Дома меховой моды Татьяны Дорожкиной Сергей Дорожкин, в России остается востребованным дикий мех, также существует российское производство норки. Кроме того, на рынке все еще остаются Польша и Китай. Как будет развиваться ситуация дальше, предугадать невозможно. Норковых шуб по 50 тысяч рублей в продаже точно не будет, заключил он.