Эксперты ивент-индустрии раскритиковали онлайн-корпоративы
Генеральный директор ивент-агентства Сергей Савин считает, что онлайн-корпоративы не станут популярным мероприятием. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Такой формат появился из-за жестких ограничений в некоторых российских регионах. Из-за запретов на массовые мероприятии появилась альтернатива в виде онлайн-корпоративов.
Савин рассказал, что к такому формату у заказчиков нет особого интереса.
«Онлайн-корпоративы — это не формат, абсолютно никому не интересный, и никто на это деньги тратить не будет, потому что это никогда не заменит общения людей в офлайне», — уверен он.