facebook_pixel
    23 декабря 2020, 13:50

    Эксперты ивент-индустрии раскритиковали онлайн-корпоративы

    Дарья Морозова

    Генеральный директор ивент-агентства Сергей Савин считает, что онлайн-корпоративы не станут популярным мероприятием. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

    Такой формат появился из-за жестких ограничений в некоторых российских регионах. Из-за запретов на массовые мероприятии появилась альтернатива в виде онлайн-корпоративов.

    Савин рассказал, что к такому формату у заказчиков нет особого интереса.

    «Онлайн-корпоративы — это не формат, абсолютно никому не интересный, и никто на это деньги тратить не будет, потому что это никогда не заменит общения людей в офлайне», — уверен он.