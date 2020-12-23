Эксперты ивент-индустрии раскритиковали онлайн-корпоративы

Такой формат появился из-за жестких ограничений в некоторых российских регионах. Из-за запретов на массовые мероприятии появилась альтернатива в виде онлайн-корпоративов.

Савин рассказал, что к такому формату у заказчиков нет особого интереса.

«Онлайн-корпоративы — это не формат, абсолютно никому не интересный, и никто на это деньги тратить не будет, потому что это никогда не заменит общения людей в офлайне», — уверен он.