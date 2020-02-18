Эксперты: хакеры могут взломать российские банки за пять дней
Хакеры могут взломать многие российские банки в среднем за пять дней. Основная причина — слабые пароли, которые используют пользователи. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на компанию информационной безопасности Positive Technologies.
Участниками эксперимента стали десять банков России, входящие в топ-50. Оказалось, что многие пароли от учетных запись состоят из примитивных сочетаний клавиш, которые находятся рядом. Например, очень распространенным паролем оказался вариант «qwerty123».
По итогам проверки, уровнем защиты «выше среднего» обладает только один банк из десяти, а шесть из них обладает степенью защиты «крайне низкая».