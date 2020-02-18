Эксперты: хакеры могут взломать российские банки за пять дней

Участниками эксперимента стали десять банков России, входящие в топ-50. Оказалось, что многие пароли от учетных запись состоят из примитивных сочетаний клавиш, которые находятся рядом. Например, очень распространенным паролем оказался вариант «qwerty123».

По итогам проверки, уровнем защиты «выше среднего» обладает только один банк из десяти, а шесть из них обладает степенью защиты «крайне низкая».