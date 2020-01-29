Эксперты допустили единичные заражения в России коронавирусом, но уверили, что эпидемии не будет

Заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимир Чуланов рассказал, что вирус 2019-nCoV может попасть на территорию страны в следующем месяце. Эксперт связал это с передачей воздушно-капельным путем, появлением заболевших на территориях Китая, граничащих с Россией, быстрым распространением, а также празднованием китайского Нового года.

Георгий Сапронов успокоил россиян и объяснил, что Роспотребнадзор принимает все меры по контролю ситуации.

«До сих пор на территории России не было ни одно случая коронавируса. Роспотребнадзор знает, умеет и обладает всеми ресурсами для того, чтобы этого не произошло. Поэтому говорить о том, что коронавирус может появиться в России… Может появиться, а может те меры, которые проведены Роспотребнадзором позволят избежать этого», — заявил эксперт.

Сапронов признал, что единичные случаи заражения на российской территории исключать нельзя. Однако он напомнил о существовании тест-системы для определения коронавируса.

«Даже если появятся такие пациенты, мы сможем их быстро изолировать. Надо совершенно четко понимать, что не каждый больной коронавирусом — человек, который скончается. У каждого больного с коронавирусом может быть легкое течение в виде ОРВИ, средне-тяжелое течение ОРВИ. Только в некоторых отдельных случаях он развивает тяжелую пневмонию», — объяснил Сапронов.