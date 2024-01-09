Общество 09 января 2024, 19:14 Эксперты «Чек Индекса»: россияне в конце 2023 года на 17% чаще ходили в салоны красоты

Читать 360tv в

В октябре–декабре 2023 года россияне на 17% чаще ходили в салоны красоты, чем в аналогичный промежуток 2022 года. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД».

Также на 11% увеличилось число покупок косметики, медианная цена составила 395 рублей. Так, больше всего из косметики подорожала помада — на 18% за год. Стоимость крема для лица увеличилась на 4%, туши для ресниц — на 6%.

Реклама

Отмечается, что медианная цена на услуги салонов красоты в октябре–декабре вырос на 10% до 1750 рублей.