Эксперты Авито предложили варианты нарядов для главного школьного вечера

Эксперты российского сервиса Авито посоветовали варианты нарядов для выпускных вечеров и школьных звонков. Об этом написала «Газета.ru».

По мнению стилистов, в этом году будут в тренде летящие, нежные и воздушные платья. Они могут быть как длинными, так и чуть выше колена. Дополнить их можно обычными серьгами-гвоздиками или немассивными цепочками. При этом туфли следует выбирать в зависимости от того, в каком месте будет проходить мероприятие, на улице или в помещении.

Также эксперты посоветовали школьницам и выпускницам обратить внимание на яркие платья с пайетками, стразами и даже перьями. При этом надевая такой наряд, следует учесть, что обувь и украшения должны быть простыми и ненавязчивыми. Завершить образ можно однотонным клатчем.

Для юношей стилисты посоветовали обратить внимание на костюм-тройку. На их взгляд, брюки, жилетка и пиджак — универсальный и гармоничный вариант костюма для такого вечера.

Они также отметили, что в этому году стоит избегать светлых оттенков в костюме. Отличным выбором станет бордовый, синий, изумрудный, черный и серый. Брюки лучше всего покупать со стрелками, прямые от колена, а в качестве аксессуара можно выбрать элегантные запонки.