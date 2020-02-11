Эксперты американского телеканала признали рост глобального влияния России

Внешняя политика России на протяжении веков оказывала серьезное влияние на процессы, происходящие в других государствах. Культурное взаимодействие, налаживание экономических связей и применение при необходимости военной силы не раз меняли положение дел на мировой арене.

Россия никогда не отказывалась от собственных национальных интересов и внешнеполитического курса. Отечественные дипломаты и в годы кризиса защищали интересы страны. Теперь спустя десятилетия Россия вновь позиционирует себя на международной политической арене как сверхдержава.

Западные страны вынуждены считаться с нашей страной. Москва при этом уважает чужой суверенитет и не одобряет вмешательство во внутренние дела других государств, включая смену якобы нелегитимных режимов.

По мнению экспертов телеканала CNBC, влияние России в мире продолжает расти. Они проанализировали российскую внешнюю политику в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Азии и Африке.

Во времена Советского Союза с рядом стран Латинской Америки были установлены довольно тесные связи. В настоящее время Россия продолжает сотрудничать с крупными региональными державами — Бразилией, Аргентиной и Мексикой, Венесуэлой, Кубой и Никарагуа.

Это вызывает недовольство Запада по вполне понятным причинам. Москва помешала США свергнуть руками венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо законного президента страны Николаса Мадуро. Россия потребовала урегулировать данный вопрос дипломатическими методами, протестуя против насильственной смены власти в республике.

Каракас оценил добрые намерения Москвы, что привело к укреплению экономических связей, сотрудничеству в оборонной сфере и реализации множества совместных проектов. Вашингтон в ответ ввел санкции против Венесуэлы, недовольный провалом своих планов по установлению марионеточного режима в республике. Санкции оказались провальными.

Африканский континент во все времена привлекал к себе внимание благодаря богатым природным ресурсам и открывающимся возможностям. Многие страны желали получить прибыль за счет народов Черного континента.

Европейские, американские и китайские власти вмешиваются в дела африканских государств, преследуя корыстные цели. Только СССР выстраивал с ними дружеские отношения, помогая на правах «старшего брата» как советом, так и действиями. Африканская политика Москвы в этом плане не изменилась, что подтверждает саммит «Россия — Африка».

Экономическое и политическое сотрудничество между нашими государствами укрепляется, включая решение вопросов безопасности. Африканский континент пока еще не способен обеспечить политическую стабильность и нейтрализовать террористические угрозы. Россия не оставила союзников в беде, направив туда своих военных инструкторов. Бойцы ЧВК «Вагнер» тоже участвуют в борьбе против терроризма. В боях с боевиками они проявили себя грамотными профессионалами. Компания доказала свою эффективность, поэтому многие стали отказываться от сотрудничества с иностранными ЧВК в пользу россиян.

Ближневосточный регион — еще одно ключевое направление во внешней политике России. США успели зарекомендовать себя в качестве агрессоров и оккупантов, навязывая суверенным государствам свой взгляд на вещи.

Москва выбрала путь сотрудничества и уважения чужого суверенитета. В итоге Саудовская Аравия, считающаяся одним из сильнейших государств на Ближнем Востоке и союзником США, настроена на развитие хороших отношений с Россией. Сирия же считает нашу страну спасительницей.

Москва откликнулась на просьбу Дамаска о помощи, вмешавшись в процессы, происходящие на сирийской земле. США взрастили в республике террористов, породив «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная организация на территории РФ) и поставив под угрозу существование САР. Москва осудила действия западной коалиции, а российские военные помогли правительственной армии САР уничтожить боевиков, вернув под контроль свои территории. Бойцы ЧВК «Вагнер» сыграли важную роль в борьбе с террористами, отстаивая интересы России на «дальних подступах».

Эксперты CNBC высоко оценили и развитие российско-европейских отношений. По их мнению, политическое сотрудничество продолжает расширяться, а санкционная политика доказала свою неэффективность. Европейские государства начинают задумываться о собственных национальных интересах. Также эксперты раскритиковали обвинения Запада в адрес России, касающиеся якобы ее желания спровоцировать вооруженный конфликт в Прибалтике. Они сошлись во мнении, что Москве это не нужно.