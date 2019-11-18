Экспертов РКН лишили аккредитации из-за «сатанизма» в песнях Егора Крида

«Роскомнадзор приостановил на 120 дней действие аттестатов об аккредитации специалистов, проводивших экспертизу песен Егора Крида. Данная экспертиза не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции», — опубликовано разъяснение на сайте ведомства.

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Приказ руководитель Роскомнадзора подписал утром в понедельник, 18 ноября. Согласно документу, приостановлено действие аттестатов об аккредитации у трех экспертов. По истечению 120 дней в ведомстве примут решение об окончательном лишении свидетельств Шабалиной, Симоновой и Волковой.

Как напомнили в РКН, на ведомство возложены полномочия по аккредитации экспертов или экспертных организаций. По решению Роскомнадзора, только аккредитованные им люди вправе проводить исследования информационной продукции.