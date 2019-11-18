  • Экспертов РКН лишили аккредитации из-за «сатанизма» в песнях Егора Крида

    18 ноября 2019, 14:40

    Алексей Сахаров

    Группу экспертов, нашедших сатанизм и масонство в творчестве Егора Крида, лишили аккредитации Роскомнадзора. Приказ подписал глава ведомства Александр Жаров.

    «Роскомнадзор приостановил на 120 дней действие аттестатов об аккредитации специалистов, проводивших экспертизу песен Егора Крида. Данная экспертиза не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции», — опубликовано разъяснение на сайте ведомства.

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    Приказ руководитель Роскомнадзора подписал утром в понедельник, 18 ноября. Согласно документу, приостановлено действие аттестатов об аккредитации у трех экспертов. По истечению 120 дней в ведомстве примут решение об окончательном лишении свидетельств Шабалиной, Симоновой и Волковой.

    Как напомнили в РКН, на ведомство возложены полномочия по аккредитации экспертов или экспертных организаций. По решению Роскомнадзора, только аккредитованные им люди вправе проводить исследования информационной продукции.