Эксклюзив 17 апреля 2023, 18:01 «Экспертиза уже выполнена». Специалисты не выявили следов алкоголя в крови тренера, сбившего насмерть человека Адвокат Тихонравов: в крови тренера Низрюхина не нашли алкоголя и запрещенных веществ

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В крови главного тренера команды Медийной футбольной лиги «Бей-беги» Александра Низрюхина не обнаружили следов алкоголя и запрещенных веществ, рассказал «360» его адвокат Василий Тихонравов. По его словам, по факту ДТП с участием спортсмена возбудили уголовное дело, но правоохранители пока не принимали процессуальных решений.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что футболист насмерть сбил человека во Владимирской области.

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«Сейчас процессуальное решение не принято, как только будут официальные решения, заключения экспертиз — я буду готов дать развернутый комментарий, любому журналисту отвечу на все вопросы, избегать общения я не буду, но только после [принятия решения]. Уголовное дело возбуждено, соответственно, тут действуют уже немного другие законы — я не могу ни какие-то данные разглашать», — подчеркнул юрист.

По его словам, в крови его подзащитного не обнаружили следов алкоголя и запрещенных веществ — эту экспертизу уже провели. Когда появятся официальные документы, адвокат сообщил подробности дела.

По информации Telegram-канала «112», Низрюхин сбил человека еще 9 апреля. Авария случилась во Владимирской области, тренер ехал за рулем своего Mercedes. От полученных травм 20-летний молодой человек умер на месте ДТП.

Полузащитник «Урала» Рай Влут попал в смертельную аварию в Нидерландах. В результате ДТП погиб четырехлетний ребенок. Прокуратура Голландии запросила для спортсмена лишения свободы на 3,5 года.