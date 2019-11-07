Экспертиза установила, что сестры Хачатурян убивали осознанно. Откуда она взялась?

Сестры Хачатурян в момент убийства ими собственного отца отдавали отчет в своих действиях и не были в состоянии аффекта. Об этом сказано в независимом экспертном заключении, копия которого есть в распоряжении «360».

В частности, эксперт уверен, что младшая из сестер, Мария в момент убийства отца была в ясном сознании. Состояния аффекта у нее не было. Те же выводы были сделаны и в отношении других сестер.

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«Хачатурян А.М. не находилась в состоянии аффекта, или каком-либо временном психическом расстройстве, полностью осознавала свои действия, полностью руководила своими действиями, полностью понимала общественную опасность своих действий, во время подготовки и проведения ООД действовала целенаправленно, последовательно выполняя задуманный план по убийству отца и попытки уйти от ответственности за содеянное», — в частности, сказано в заключении об Ангелине.

Похожее заключение было вынесено по поводу младшей из сестер, Марии.

«Хачатурян М.М. до проведения действий (нанесения ударов ножом), связанных с убийством отца, не имела никаких психических отклонений, не находилась в состоянии аффекта или каком-либо временном психическом расстройстве», — подчеркнули эксперты.

Выводы психологов прокомментировал адвокат Ангелины Алексей Паршин. По его словам, такой экспертизы не было и быть не могло. Следователи ничего подобного не назначали.

«Предположу, что потерпевшая сторона пытается приобщить мнение какого-то специалиста, оплаченного родственниками Михаила Хачатуряна. С ходатайством о приобщении следствие нас еще не знакомило, так же как и с ответом на него. Это не первая попытка потерпевшей стороны оспорить выводы комиссии экспертов, сделанные в ведущем учреждении страны — институте имени Сербского. Предыдущие попытки ничем не увенчались. Более того, проведенные в последующем экспертизы только подтвердили и укрепили выводы, сделанные ранее» — заявил юрист.

Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян убили своего отца Михаила. Это произошло 27 июля 2018 года. Как заявили девушки, они больше не в силах были терпеть издевательств родителя.