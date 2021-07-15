Экспертиза первых останков погибших при падении Ан-26 на Камчатке займет 1,5 месяца

Генетическая экспертиза первых останков, найденных на месте крушения самолета Ан-26 под Паланой на Камчатке, будет осуществлена в лаборатории Российского центра судебно-медицинских экспертиз в Москве. Она будет проведена в кратчайшие сроки и займет около полутора месяцев.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Камчатки. Она привела слова начальника краевого бюро судебно- медицинской экспертизы Ирека Зиганшина. Он сообщил, что биоматериалы для генетической экспертизы уже доставлены в Москву.

«По поручению Министерства здравоохранения РФ генетическое исследование должно быть выполнено в кратчайшие сроки. Срок проведения экспертизы первых образцов биоматериала, доставленных в Москву, займет порядка 1,5 месяца. При обнаружении фрагментов тел в дальнейшем их образцы также будут направлены в Москву для исследований», — сообщил Зиганшин.

Работы по поиску тел погибших под Паланой велись шесть дней. После того, как следственный отдел получит результаты экспертизы, будут решены вопросы с выдачей и захоронением останков.

Спасатели все еще продолжают обследовать место крушения Ан-26, прибрежную полосу реки Анадырки. Самолет упал 6 июля, на борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Все они, включая двух несовершеннолетних, погибли.