«Экспертиза и новые цифры»: Уголовное преследование Майкла Калви могут прекратить

Суд арестовал пакет акций Baring Vostok в банке «Восточный» Подробнее

Как показала экспертиза, рыночная стоимость ценных бумаг, которые были переданы КБ «Восточный» в счет погашения кредита, равняется не 600 тысяч рублей, как ранее утверждали потерпевший и следствие, а 3,8 миллиарда рублей.

Теперь, опираясь на полученные данные, адвокаты обвиняемых могут ходатайствовать о прекращении их уголовного преследования так как отсутствует состав преступления.

Банк «Восточный» и его акционеры оказались в центре внимания в феврале 2019 года после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей.

По версии следствия, банк потерял эти деньги из-за невыгодного соглашения, продвижением которого занимался сам Калви.