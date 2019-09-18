  • «Экспертиза и новые цифры»: Уголовное преследование Майкла Калви могут прекратить

    18 сентября 2019, 04:11

    Валерия Шафирко

    Следственным комитетом получена новая оценка стоимости акций компании International Financial Technology Group (IFTG), которая меняет ситуацию по уголовному делу основателя инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners (BVCP) Майкла Калви и других фигурантов дела. Об этом сообщил «Коммерсант».

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    Как показала экспертиза, рыночная стоимость ценных бумаг, которые были переданы КБ «Восточный» в счет погашения кредита, равняется не 600 тысяч рублей, как ранее утверждали потерпевший и следствие, а 3,8 миллиарда рублей.

    Теперь, опираясь на полученные данные, адвокаты обвиняемых могут ходатайствовать о прекращении их уголовного преследования так как отсутствует состав преступления.

    Банк «Восточный» и его акционеры оказались в центре внимания в феврале 2019 года после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей.

    По версии следствия, банк потерял эти деньги из-за невыгодного соглашения, продвижением которого занимался сам Калви.