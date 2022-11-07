Общество 07 ноября 2022, 17:44 Эксперт Зыков: внедрение новой функции в «Яндекс.Музыку» — очевидный плюс для пользователей

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Эксперт по соцсетям Владимир Зыков в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал информацию о том, что сервис «Яндекс.Музыка» приступил к тестированию функции загрузки пользовательского контента для всеобщего прослушивания.

Таким образом, на нем может появиться больше треков, ранее недоступных из-за ухода крупных иностранных лейблов из России.

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По словам эксперта, появление такого функционала поможет слушателям получить доступ к последним музыкальным новинкам.

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«Очевидно, что внедрение новой функции в „Яндекс.Музыку“ приведет к появлению большого количества пиратской музыки. С этим придется бороться самой компании», — добавил Зыков.

При этом он подчеркнул, что новая функция в текущих условиях — больше плюс, чем минус, поскольку американские лейблы ушли из России.