Общество 31 марта 2023, 12:59 Эксперт ЖКХ Склянчук рассказал, куда жаловаться на недобросовестное ТСЖ

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Жилыми фондами на сегодняшний день руководят или управляющие компании, или ТСЖ, и во втором случае члены товарищества иногда перегибают палку. Об этом «Общественной службе новостей» эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук.

По его словам, ТСЖ состоит из активных жильцов. И нередко они могут начать злоупотреблять своими полномочиями. В таком случае можно вновь вернуться к голосованию о переходе в управляющую компанию. Если же были допущены грубые нарушения, можно пожаловаться в надзорные органы.

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«Не информирование, не уведомление жильцов о том, что проводится собрание, тем более скрытие его результатов — это основание для жалобы в жилищную инспекцию. Надзорным органом будет проведено расследование, на основании которого будет принято решение», — рассказал Павел Склянчук.

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