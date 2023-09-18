Общество 18 сентября 2023, 12:42 Эксперт ЖКХ Москвина: УК не имеет отношения к капремонту, им занимается региональный оператор

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Управляющая компания дома не имеет никакого отношения к капитальному ремонту, им занимается региональный оператор. Об этом изданию «ФедералПресс» сообщила исполнительный директор ассоциации «ЖКХ контроль города Москвы» Вера Москвина.

По ее словам, чтобы ускорить капремонт, жильцам необходимо вызывать Управляющую компанию, которая составит соответствующий акт о необходимости проведения капитального ремонта.

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Собрание собственников принимает решение по его срокам проведения, а затем это решение отправляется в фонд капитального ремонта, добавила эксперт.