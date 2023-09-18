Общество 18 сентября 2023, 12:41 Эксперт ЖКХ Москвина посоветовала установить индивидуальные счетчики на радиаторы для контроля оплаты за отопление

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Исполнительный директор ассоциации «ЖКХ контроль города Москвы» Вера Москвина в разговоре с «ФедералПресс» посоветовала россиянам установить индивидуальные счетчики на радиаторы в квартире для контроля оплаты за отопление.

По ее словам, формула размера оплаты прописана в правилах оказания услуг. Специалисты учитывают конструктив дома, а также наличие или отсутствие приборов учета.

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Кроме того, эксперт порекомендовала утеплить стены, потолок и пол, установить стеклопакеты с повышенной теплоизоляцией, чтобы уменьшить размер оплаты по счетам в холодное время года.