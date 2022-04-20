Эксперт Жезлов рассказал, что будет с пивной отраслью в России

Руководитель Вятского пивного союза Дмитрий Жезлов выразил мнение, что в России не будет дефицита пива, но на него поднимутся цены. Об этом сообщила газета «Кировская правда».

По данным ИА Nation News, компоненты, из которых изготавливают пиво, в России почти не производятся. На ближайшее время пивоварам хватит старых запасов, а в будущем начнут подниматься цены. Кроме того, из магазинов могут пропасть европейские марки, но российские останутся.