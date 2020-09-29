Эксперт: жесткий карантин не введут
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области Владимир Головнев уверен, что несмотря на некоторые ограничения, такого жесткого карантина, как весной, осенью не будет. Об этом сообщило «Радио 1».
Он добавил, что вышел указ правительства Москвы и Московской области о переводе сотрудников на удаленку. Эксперт уверен, что с этим бизнес сможет справиться.
«Это не просто, но та ситуация, которую мы с вами имели в апреле, мае и июне, думаю, вряд ли повторится», — полагает Головнев.