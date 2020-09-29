Эксперт: жесткий карантин не введут

Он добавил, что вышел указ правительства Москвы и Московской области о переводе сотрудников на удаленку. Эксперт уверен, что с этим бизнес сможет справиться.

«Это не просто, но та ситуация, которую мы с вами имели в апреле, мае и июне, думаю, вряд ли повторится», — полагает Головнев.