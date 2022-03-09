Эксперт Жеребятьев рассказал, какие замки проще взломать

Руководитель отдела продаж производителя стальных дверей «Бастион-С» Сергей Жеребятьев рассказал, какие замки можно проще всего взломать. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным сайта «Дни.ру», он уточнил, что в России обычно используется три типа замков: цилиндрические, сувальдные и электронные. Первые самые недорогие, но при этом самые ненадежные.

Самыми надежными являются электронные замки, но при этом они и самые дорогие — от 20 тысяч рублей.