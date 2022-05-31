Эксперт Zecurion Ульянов предупредил россиян о новом мошенничестве в Telegram

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов прокомментировал новость о том, что в мессенджере Telegram аферисты стали массово продавать фейковые ответы к школьным экзаменам ОГЭ и ЕГЭ. По его словам, жертвами мошенников могут стать до полутора миллионов россиян, сообщила радиостанция Sputnik.

Эксперт добавил, что Telegram для аферистов стал лишь одной из площадок по продаже неправильных ответов.

«Telegram — это только один из каналов распространения информации. Мошенники сейчас стараются охватить максимально большое количество людей, поэтому это (предложения о покупки якобы настоящих ответов к ОГЭ и ЕГЭ, — ред.) может встречаться и в рассылке электронных писем, и в рекламных баннерах, и в других мессенджерах. Конечно, люди на это будут клевать, потому что предложение о покупке ответов попадает в аудиторию», — рассказал Ульянов.

Он подчеркнул, что в данном случае россиянам надо понимать и принимать риски, что ответы к ОГЭ и ЕГЭ могут оказаться недостоверными.