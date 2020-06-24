    24 июня 2020, 11:55

    Эксперт: закрытие границ ЕС серьезно ударит по российскому турбизнесу

    Артур Блянихов

    Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев обсудил с ИА Ura.ru сообщение о том, что запрет на въезд россиян в Евросоюз может продлиться и после первого июля.

    «Это будет иметь очень негативные последствия», — заметил собеседник информагентства.

    Он обратил внимание на то, что в Евросоюзе есть отдельные страны, у которых есть своя национальная виза. Они заинтересованы в турпотоке из России, поэтому могут создать возможность для въезда. Речь идет о Болгарии и Греции. Среди других стран, которые могут принять россиян — Словакия и Чехия.