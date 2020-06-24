Эксперт: закрытие границ ЕС серьезно ударит по российскому турбизнесу

«Это будет иметь очень негативные последствия», — заметил собеседник информагентства.

Он обратил внимание на то, что в Евросоюзе есть отдельные страны, у которых есть своя национальная виза. Они заинтересованы в турпотоке из России, поэтому могут создать возможность для въезда. Речь идет о Болгарии и Греции. Среди других стран, которые могут принять россиян — Словакия и Чехия.