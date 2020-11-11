Эксперт прокомментировал поправки в законе о дистанционной работе

Во-первых, в законе прописано, что из-за перехода на дистанционный режим не должна уменьшаться зарплата. Храмов уточнил, что к сожалению, это не всегда будет выполняться. Так как во многих компаниях, кроме оклада, существуют различные премии и бонусы. И именно их недобросовестные руководители могут не выплачивать сотрудникам.

Кроме того, по закону, работодатель обязан обеспечить сотрудника всем необходимым для работы. Эксперт пояснил, что это справедливо, так как далеко не у всех дома есть компьютеры с достаточной мощностью. При этом не следует злоупотреблять этим: устанавливать в доме сотрудника оборудование для слежки — недопустимо.

Также в документе говорится, что если сотрудник без причин не выходит на связь более двух дней — его могут уволить. Храмов считает, что это целесообразно засчитывать как прогулы. Но нужно очень тщательно прописать понятие «уважительная причина».

«У человека может отсутствовать интернет, мобильная связь, могут быть перебои, не зависящие от работника», — пояснил он.