Эксперт заявил, что спрос на услуги крематориев вырос в период пандемии

«Я разговаривал сегодня с коллегами из разных городов на выставке „Некрополь“, и они сказали, что в Архангельске, Петербурге, Новосибирске и Москве обращение к услугам крематориев выросло на 20%, в столице — на 38%», — уточнил он.

Как отметил эксперт, в настоящий момент в Москве кремируют более 70% умерших. По словам Сулоева, такие показатели объясняются опасностью инфекционной болезни. Помимо прочего, причина повышенного спроса может заключаться в кризисе. У людей становится меньше денег, а эта услуга примерно в два раза дешевле, чем захоронение в землю.

Специалист считает, что такая тенденция будет сохраняться, так как эта процедура является экономичной.