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    14 августа 2020, 15:01

    Эксперт заявил, что россияне не должны платить за эвакуацию из других стран

    Полина Петрова

    Директор Центра Европейской информации Николай Топорнин заявил, что граждане России не должны платить за эвакуацию из других стран
    Эксперт заявил, что россияне не должны платить за эвакуацию из других стран

    Уточняется, что эвакуация из-за рубежа для жителей РФ в случае угрозы их жизни может стать платной. С соответствующей инициативой выступил российский МИД. Топорнин подчеркнул, что государство должно нести ответственность за своих граждан и помогать им в непростых ситуациях, пишет ИА Nation News.

    «У нас так много говорится о том, что государство принимает колоссальные усилия по вывозу россиян, но практическая ситуация сложилась таким образом, что не было возможности. Речь идет о США, где находилось очень много наших граждан. Улететь бесплатно шансов не было, также не было возможности и за деньги улететь, потому что не было вывозных рейсов», — уточнил Топорнин.

    Он считает, что выделить 20 тысяч рублей на перелет человека вполне выполнимо для страны. Эксперт заключил, что отказываться от этого нелогично.

    Новости SMI.FM