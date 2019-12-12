Эксперт заявил, что россиянам не стоит бояться увольнений

Эксперт рассказала, что чаще всего люди боятся таких вещей безосновательно. Она привела в пример рассуждения людей о желании иммигрировать.

«Когда у людей спрашивают, собираются ли они иммигрировать, очень многие высказывают намерения уехать из страны. При этом реальные действия предпринимает на порядок меньше людей. Это высказывания об отношении к ситуации. Это ровно про то же самое. Это общая оценка ситуации, которая существует на предприятии, начиная от стиля управления. Реальных оснований гораздо меньше. У нас до сих пор остался стимулом страх. То, что происходит вокруг, этот страх не развеивает», — заявила Варшавская.

Так эксперт прокомментировала результаты опроса, который провели специалисты рекрутинг-платформы HeadHunter. 26% респондентов признались, что опасаются остаться без работы.

Согласно данным опроса, меньше других увольнения боятся работники сфер образования и науки, консультирования и добычи сырья. Больше — сотрудники банков, отраслей безопасности и управления персоналом.