Эксперт заявил, что рестораны будут долго приходить в норму после COVID-19

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отмене ограничений на ночную работу городских ресторанов и клубов с 27 января. Бухаров объяснил, с какой главной проблемой столкнутся владельцы заведений общепита. Он уверен, что пока люди не горят желанием посещать общественные места.

Помимо прочего, бизнес понес много убытков за время распространения коронавируса. Речь идет не только о потерях из-за запрета работать в ночное время, но и о накопленных долгах. По словам специалиста, февраль станет показательным в нынешней ситуации.

«Люди боятся заразиться. Готовы ходить по ресторанам и вести тот образ жизни, который был, лишь 40%. Вот и все. Возврат к прошлому поведению теперь будет долгим», — подчеркнул Бухаров.

Ранее вирусолог Александр Бутенко заявил, что наша страна уже преодолела плато по коронавирусу. Он уточнил, что цифры свидетельствуют о трехкратном снижении заболеваемости. При этом коллективного иммунитета в России пока нет.