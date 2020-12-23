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    23 декабря 2020, 12:46

    Эксперт: YouTube могут закрыть в России

    Дарья Морозова

    Генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Александр Широких выразил мнение, что YouTube могут запретить в России. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня».

    Год назад бывший премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что этого точно не произойдет, но с тех пор обстоятельства изменились.

    Широких уточнил, что уже неоднократно были случаи блокировки российских аккаунтов, например, телеканала «Царьград». По его мнению, лучше использовать российские площадки, чтобы не столкнуться с неожиданной блокировкой.