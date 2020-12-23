Эксперт: YouTube могут закрыть в России

Год назад бывший премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что этого точно не произойдет, но с тех пор обстоятельства изменились.

Широких уточнил, что уже неоднократно были случаи блокировки российских аккаунтов, например, телеканала «Царьград». По его мнению, лучше использовать российские площадки, чтобы не столкнуться с неожиданной блокировкой.