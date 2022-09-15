Эксперт Yota Лысенко рассказал, может ли смартфон терять заряд из-за второй SIM-карты | 360°

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Эксперт Yota Лысенко рассказал, может ли смартфон терять заряд из-за второй SIM-карты

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Эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, может ли смартфон с поддержкой двух SIM-карт разряжается быстрее других гаджетов.

По словам эксперта, это утверждение не более чем миф.

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«Существует мнение, что во время работы смартфон с двумя SIM-картами больше расходует заряд аккумулятора. Это миф. Эта проблема была актуальна для старых смартфонов. Современные технологии позволяют этого избежать», — сообщил Лысенко.

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На сегодняшний день, как отметил эксперт, используются смартфоны с одним радиомодулем и двумя SIM-картами.

«Вначале появилась технология, которая позволяла ставить две SIM-карты в один телефон, а потом вручную выбирать, какая из них будет работать в данный момент. Потом появилась технология, которая за счет двух радиомодулей позволяла работать двум SIM-картам одновременно. За счет этого телефоны стали дороже и чуть больше расходовался заряд батареи. На текущий момент используются смартфоны с одним радиомодулем и двумя SIM-картами. Это удобно, это практично», — заключил Лысенко.

Смартфоны

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