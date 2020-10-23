Эксперт высказался об опасности конкуренции трубопроводного газа с российским СПГ

«Неправильно, когда российский СПГ конкурирует с российским же трубопроводным газом, снижая цену и обваливая рынок», — отметил собеседник издания.

Он заметил, что в начале СПГ предназначался для экспорта в азиатские страны. Но в этом году практически исчезла разница цен в Европе и Азии («азиатская премия»), и он оказался на рынке Европы.