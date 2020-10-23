facebook_pixel
    23 октября 2020, 13:46

    Эксперт высказался об опасности конкуренции трубопроводного газа с российским СПГ

    Артур Блянихов

    Глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов разъяснил порталу News.ru, что России надо определиться со стратегией развития для рынков СПГ и природного газа.

    «Неправильно, когда российский СПГ конкурирует с российским же трубопроводным газом, снижая цену и обваливая рынок», — отметил собеседник издания.

    Он заметил, что в начале СПГ предназначался для экспорта в азиатские страны. Но в этом году практически исчезла разница цен в Европе и Азии («азиатская премия»), и он оказался на рынке Европы.