Эксперт высказался о справках об отрицательном анализе на коронавирус для туристов
Представитель Альянса туристических агентств, юрист по туризму Эдуард Шалоносов обсудил с ИА Nation News сообщение о том, что после открытия границ между странами туристам придется предоставлять справки об отсутствии коронавируса.
По словам Шалоносова, российское медицинское учреждение может сделать справку на двух языках.
«Дальше пациент идет к нескольким врачам и получает информацию об отрицательном анализе на COVID-19, ставится штамп», — указал собеседник информагентства.
Он обратил внимание, что справка действительна в течение месяца. При этом инкубационный период инфекции длится примерно столько же.
Что касается появления таких справок на отечественных курортах, то специалист усомнился, что кто-то будет их проверять.
«Пациент мог пойти и за тысячу рублей купить справку в подворотне», — заметил юрист.