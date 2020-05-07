Эксперт высказался о справках об отрицательном анализе на коронавирус для туристов

По словам Шалоносова, российское медицинское учреждение может сделать справку на двух языках.

«Дальше пациент идет к нескольким врачам и получает информацию об отрицательном анализе на COVID-19, ставится штамп», — указал собеседник информагентства.

Он обратил внимание, что справка действительна в течение месяца. При этом инкубационный период инфекции длится примерно столько же.

Что касается появления таких справок на отечественных курортах, то специалист усомнился, что кто-то будет их проверять.

«Пациент мог пойти и за тысячу рублей купить справку в подворотне», — заметил юрист.