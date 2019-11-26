  • Эксперт высказался о сокращении новогодних праздников

    26 ноября 2019, 22:56

    Александр Кушак

    Эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев посоветовал не рассматривать длинные праздничные дни как дополнительную нагрузку на экономику, рассказал сайт RT.

    Экономист заявил, однозначный ответ, нужны длинные новогодние праздники или нет дать трудно.

    «Какой-то категоричный ответ дать трудно, потому что есть люди, которые за длинные праздничные зимние дни, кого-то они тяготят. Мне не нравится объяснение, аргументация насчет того, что это дает нагрузку на экономику. То есть выходные дни для трудящихся нельзя рассматривать как какое-то дополнительное зло для экономики. Тогда надо точно так же относиться ко всем выходным и праздникам», — сказал Беляев.

    Вопрос назрел после того, как в очередной раз было озвучено предложение сократить новогодние праздники. На этот раз инициатором стал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что можно сделать обязательными праздниками период с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск.