Эксперт высказался о сокращении новогодних праздников

Экономист заявил, однозначный ответ, нужны длинные новогодние праздники или нет дать трудно.

«Какой-то категоричный ответ дать трудно, потому что есть люди, которые за длинные праздничные зимние дни, кого-то они тяготят. Мне не нравится объяснение, аргументация насчет того, что это дает нагрузку на экономику. То есть выходные дни для трудящихся нельзя рассматривать как какое-то дополнительное зло для экономики. Тогда надо точно так же относиться ко всем выходным и праздникам», — сказал Беляев.

Вопрос назрел после того, как в очередной раз было озвучено предложение сократить новогодние праздники. На этот раз инициатором стал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что можно сделать обязательными праздниками период с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск.