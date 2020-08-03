Эксперт высказался о разрыве налогового соглашения между РФ и Кипром
Управляющий партнер юридической компании «Закон и налоги» Алексей Гатин обсудил c ИА Nation News разрыв налогового соглашения между Кипром и Россией.
«Когда подписано соглашение, мы со стороны России налог не берем, а на Кипре этот налог сильно ниже», — обратил внимание специалист.
Таким образом, по его словам, тем людям, которые находятся в РФ, выгодно уходить от уплаты российских налогов, выводя средства за границу.
Гатин заметил, что сейчас с точки зрения бизнеса будет деофшоризация, а с точки зрения взаимоотношений иностранные учредители будут выходить из российского бизнеса, так как им будет очень дорого забирать деньги.