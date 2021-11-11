Эксперт высказался о работе онлайн-платформы CitizenGo

Специалист по крайне правым движениям в Европе и США Фонда развития современной дипломатии Мовсес Газарян обсудил с RT работу онлайн-платформы для петиций и голосования CitizenGo против вакцинации от коронавируса.

«За CitizenGo стоят радикальные правые силы, которые даже в собственной стране воспринимают как маргиналов», — цитирует специалиста «Взгляд».

По его словам, в России петиции не имеют никакой юридической силы. Они просто осуществляют сбор персональных данных. Он предупредил, что эта платформа опасна, как инструмент оказания влияния на формирование общественного мнения и вмешательства во внутреннюю политику РФ.