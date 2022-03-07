Долго, но безопасно. Как работают гуманитарные коридоры России на Украине

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков назвал маршруты эвакуации мирного населения с Украины по гуманитарным коридорам «достаточно длинными, зато безопасными». Они прописаны достаточно четко, чтобы обеспечить максимально безопасное продвижение гражданского населения, подчеркнул эксперт в беседе с «360».

Он подчеркнул, что при разработке маршрутов учли требование Украины: они ведут «в Белоруссию, а не в Россию».

По данным Минобороны РФ, процесс эвакуации будут фиксировать на беспилотники, чтобы украинская сторона не сорвала эвакуацию.

«Система контроля с использованием беспилотников позволяет достоверно контролировать ситуацию и представлять достоверные материалы, принимаемые на международном уровне по тем или иным действиям. Беспилотники имеют очень точную привязку по месту, с использованием GPS-систем высокоточных, и по времени. Бортовое оборудование беспилотника имеет очень высокую разрешающую способность, которая позволяет выявлять пусть не лица с большого расстояния, но обмундирование и наличие вооружения достоверно. И на этом основании можно будет получать достоверную информацию о характере действий военизированных формирований и гражданского населения», — добавил Константин Сивков.

Режим тишины для эвакуации мирных жителей по гуманитарным коридорам объявили с 10:00 7 марта. Организованы шесть гуманитарных конвоев в Мариуполе, Киеве, Харькове и Сумах, передала «Газета.ru». Гарантом соблюдения прекращения огня со стороны Украины выступает президент Франции Эммануэль Макрон.