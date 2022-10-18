Эксперт Вураско посоветовал быть осторожным при поиске вакансии на удаленную работу | 360°

18 октября 2022, 10:45
Эксперт Вураско посоветовал быть осторожным при поиске вакансии на удаленную работу
Эксперт направления специальных сервисов Solar JSOC Александр Вураско в разговоре с радиостанцией Sputnik посоветовал быть осторожным при поиске удаленной работы в интернете.
Он отметил, что мошенники отлично знают психологию людей, которые пытаются найти дистанционную работу. В первую очередь Вураско посоветовал запрашивать у работодателя данные о компании, а также читать отзывы в интернете.
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«Если никакие документы подписывать не нужно, а деньги обещают перевести вам на карту, то вы никак не защищены», — отметил эксперт.
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Также кандидата на работу должен насторожить тот факт, что работодатель просит данные банковской карты вместо данных счета, которые нужны для зачисления заработной платы, заключил Вураско.
Работа
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