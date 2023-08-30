30 августа 2023, 16:13
Эксперт ВОЗ Ерофеева: наличие собственной квартиры будет стимуляцией к рождению ребенка
Наличие собственной квартиры или загородного дома может простимулировать российские семьи родить еще одного ребенка. Об этом сообщила акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, каждому человеку необходимо минимум 10 квадратных метров для комфортного пребывания в квартире. В идеале молодые супруги, планирующие детей, должны обладать какой-либо недвижимостью.
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Ерофеева также отметила, что желание иметь нескольких детей должно воспитываться социумом.
Семья
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